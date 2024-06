Calciomercato Napoli, il Genoa vuole Zanoli: sì del giocatore, ma Conte vorrebbe testarlo

Calciomercato Napoli, il Genoa punta Alessandro Zanoli per la fascia: lo riporta La Repubblica oggi in edicola.

Ecco quanto si legge direttamente sul quotidiano:

La società del presidente DeLaurentiis in questo momento deve capire come muoversi sulle corsie, in primis da risolvere la grana Di Lorenzo, e la sensazione che trapela dagli ambienti partenopei è che anche Conte voglia testarlo nelle prime settimane di preparazione. Va comunque sottolineato come ci sia l’apertura da parte del giocatore. L’operazione potrebbe decollare sulla base del prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni di euro.