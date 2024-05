Calciomercato Napoli, idea Bijol per la difesa: prezzo e rivale

Calciomercato Napoli. Nome nuovo per la difesa del Napoli: in vista della prossima stagione gli azzurri hanno messo gli occhi su Jaka Bijol, centrale sloveno dell'Udinese.

Ecco quanto riportato sulla possibilità Bijol-Napoli dai colleghi di TMW:

Su di lui non c'è solo l'Inter, che lo valuta come uno dei profili possibili a rinforzare la propria difesa, ma anche il Napoli. Gli azzurri - che sembravano a un passo da Nehuen Perez a gennaio, salvo poi far saltare la trattativa - hanno bisogno di molti profili per la propria retroguardia, con Ostigard verso l'addio e Natan che potrebbe andare via in prestito. La valutazione dell'Udinese è comunque alta, intorno ai 15 milioni di euro.