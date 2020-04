Venerato a CN24: "Mateta resta nel mirino ad una sola condizione, tutto aperto per Icardi ma dipenderà dalle cessioni"

Ultimissime calciomercato Napoli. Ciro Venerato, giornalista Raisport ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai nostri microfoni circa le ultime trattative per il reparto offensivo del Napoli:

"Mateta resta nella lista di Giuntoli ma non è al primo posto nella lista delle prime punte. A gennaio la trattativa non decollò per due motivi: il costo del cartellino e le precarie condizioni fisiche del giocatore reduce da un intervento al menisco. Se in estate il Mainz abbasserà di molto le sue richieste se ne riparlerà. Ma prima andranno sondati attaccanti ritenuti più forti, Jovic in primis mentre per Icardi tutto aperto. Se l'Inter e il giocatore saranno disponibili se ne potrà riparlare. Ma prima bisognerà fare cassa con alcune cessioni eccellenti. Koulibaly in primis".