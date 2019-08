Napoli-Icardi, Sky: l'argentino non apre al trasferimento, De Laurentiis pronto a stringere per Llorente entro metà settimana

Ultime calciomercato Napoli - Sono giorni roventi per le trattative azzurre, con la squadra di Ancelotti alla ricerca di un centravanti che possa completare il reparto offensivo. Il club di De Laurentiis sonda ancora Mauro Icardi ma i tentennamenti dell'argentino stanno rapidamente facendo virare le attenzioni dei partenopei verso Fernando Llorente.

Mauro Icardi

Calciomercato Napoli, le ultime su Icardi e Llorente

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio attraverso il suo sito ufficiale, sono in corso ragionamenti in casa Napoli per sbrogliare la matassa offensiva e regalare a Carlo Ancelotti un nuovo centravanti: