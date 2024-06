Calciomercato Napoli, i nomi caldi per la difesa: possibile novità per Jesus, Ostigard e Natan

Calciomercato Napoli, priorità alla difesa e a un reparto da risistemare in senso assoluto dopo l’ultima stagione disastrosa.

Mercato Napoli, ultimissime sulla difesa

Come riporta Il Mattino oggi in edicola, Antonio Conte sta già facendo le prime valutazioni e potrebbe anche chiedere un solo nome di spessore su cui concentrare le forze. Questo potrebbe corrispondere al nome di Buongiorno ed Hermoso, ma restano caldi anche i nomi di Perez e Dragusin sullo sfondo come profili di minor impatto. E non è detto - riporta il quotidiano - che uno tra Juan Jesus, Ostigard e Natan possa alla fine anche convincere il tecnico alla permanenza.