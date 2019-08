Hysaj-Valencia, accordo quinquennale ma ballano 4 milioni tra i due club! Stasera scade l'ultimatum, non si esclude una permanenza da separato in casa [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Si registrano novità importanti sul fronte relativo al possibile trasferimento di Elseid Hysaj al Valencia. La scorsa notte era stato raggiunto un accordo totale tra il terzino albanese e la squadra iberica sulla base di un quinquennale da 2.8 milioni netti a stagione. Con la SSC Napoli c'è l'accordo sulla formula del prestito con obbligo di riscatto, ma non sulle cifre: il club di Aurelio De Laurentiis chiede 24 milioni mentre il Valencia è disposto ad andare non oltre i 20. Ballano dunque 4 milioni per chiudere l'affare, ma le sensazioni al momento sono negative. Le parti si sono date un ultimatum: se entro le ore 22 non ci sarà un nuovo rilancio degli spagnoli tale da avvicinarsi alle condizioni poste dal Napoli, Hysaj resterà in maglia azzurra perchè oltre non ci sarebbe il tempo tecnico per la parte burocratica che sappiamo quanto sia particolare e lunga in casa Napoli.

Hysaj-Napoli, i possibili scenari

Se Hysaj dovesse restare in maglia azzurra si aprirebbe un vero e proprio braccio di ferro con la società. L'albanese non rinnoverà in tal caso il contratto aprendo a due strade: la cessione nel calciomercato di gennaio oppure andare a scadenza contrattuale. Il Napoli nell'arco di questa estate ha rifiutato nell'ordine le seguenti offerte portate in società dall'entourage del terzino di Scutari: il primo no fu dato all'Atletico Madrid e poi successivamente alla Roma. Ora l'andazzo sembra ripetersi con il Valencia. Tra poco meno di quattro ore sapremo le sorti di Hysaj, il Napoli deve decidere se venire incontro agli iberici oppure tenersi un calciatore di fatto separato in casa.

RIPRODUZIONE RISERVATA