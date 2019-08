Giuntoli: "Siamo apposto anche in attacco, ma c'è un Mister X. Colpo da sogno? Cerchiamo giocatori congeniali al progetto"

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal match contro il Barcellona al Michigan Stadium. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Neymar al Real Madrid ci agevola per James Roderiguez? Siamo vigili, se ci saranno delle occasioni non ce le faremo scappare.

Non parlo di percentuali. Siamo attenti alle opportunità. Siamo contenti della nostra squadra, ci muoviamo a piccoli passi. Abbiamo portato Manolas, Di Lorenzo, Elmas. Abbiamo fatto un ottimo mercato.

Mister X? Ci sono piste ancora non uscite fuori.



Il Napoli ha fatto un buon precampionato, abbiamo lavorato bene sul ritiro. Abbiamo comandato il gioco.

Andare in Champions è sempre il nostro obiettivo e il nostro sogno è andare avanti anche in questa competizione, l'anno scorso siamo stati sfortunati con un girone di fuoco.

A che punto è il Napoli sul piano della condizione? Stanno arrivando i calciatori dalle nazionali, siamo stati bravi a fare partite ottime con perconalità nel precampionato. Così ci miglioreremo in futuro.

Difesa più forte del campionato? Lo dirà il campo. Sicuramente siamo molto organizzati come reparto e come singoli.



Un colpo da sogno? Napoli deve sempre sognare, noi siamo attenti ad inserire calciatori utili al nostro progetto. A volte i sogni non sono congeniali al nostro progetto.

Stiamo cercando un attaccante, un calciatore offensivo che abbia la capacità di ribaltare l'azione in modo veloce. James ? E' uno di questi, ma ce ne sono anche altri.

Everton? Ogni trattativa ha le sue difficoltà.

Siamo apposto anche in attacco, non solo a centrocampo e attacco. Se ci saranno le giuste opportunità le sfrutteremo".