Tuttosport - Giuntoli scatenato: il Napoli sta per chiudere altre due operazioni in uscita da 35 milioni

Ultimissime Calciomercato Napoli - L'edizione odierna de Tuttosport ritaglia ampio spazio alle trattative di calciomercato che vedono coinvolto il Napoli. Dal quotidiano si legge:

In uscita Cristiano Giuntoli sta per chiudere altre due operazioni: Carlos Vinícius Morais, 24enne attaccante brasiliano andrà al Benfica per una somma vicina ai 17 milioni di euro e Rog diretto al Cagliari per 15 milioni più 3 di bonus. Appena sarà conclusa la cessione di Rog, il ds azzurro completerà anche il carteggio con il Fenerbache per il cartellino di Elijf Elmas.