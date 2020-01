Il Mattino - In settimana Giuntoli incontra Ghoulam e gli agenti! Cessione possibile a gennaio, Tsimikas l'alternativa

Calciomercato Napoli - Ghoulam in uscita dal Napoli. Il terzino algerino è pronto alla cessione. In settimana, come riportato da Il Mattino il ds Giuntoli farà nuovamente il punto della situazione con il terzino algerino e il suo entourage: per lui si è registrato a inizio mercato un interessamento del Marsiglia e di altri club di Ligue One ma poi le trattative non sono entrate nel vivo.

Ghoulam

Mercato Napoli - Ghoulam in uscita, Tsimikas l'alternativa

Se dovesse partire il Napoli prenderebbe un altro terzino sinistro da poter alternare con il portoghese Mario Rui: in pole position in questo momento c’è Tsimikas il laterale mancino greco dell’Olympiacos: in questo momento è lui il favorito, la valutazione è intorno ai 15 milioni e ci sarà da vincere la resistenza del club greco che lotta per vincere il campionato e sarà impegnato contro l’Arsenal per i sedicesimi di finale di Europa League. Un altro terzino seguito è il greco Koutris, anche lui dell’Olympiacos, che però ha giocato poco: la formula potrebbe essere quella del prestito. Il Milan invece ha detto no all’ipotesi prestito per lo svizzero Rodriguez che vorrebbe cedere a titolo definitivo e così si è bloccata una possibile operazione.