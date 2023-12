Giordano: "Gaetano all'Empoli se il Napoli prende un centrocampista! Novità sul nuovo difensore"

Calciomercato Napoli, si fa strada l'addio in prestito di Gianluca Gaetano: il giornalista Marco Giordano fa il punto sul mercato in vista della sessione di gennaio, con tutti gli aggiornamenti sulla società partenopea. Perché il calciomercato invernale si avvicina ed anche il Napoli campione d’Italia è al lavoro per migliorare la rosa a disposizione di Walter Mazzarri. Ricordiamo poi che gli azzurri a gennaio perderanno sia Anguissa che Osimhen per la Coppa d’Africa.

Gaetano-Empoli: cessione in prestito per il Napoli?

Gianluca Gaetano potrebbe partire in prestito, nel caso in cui il Napoli prenda un centrocampista. Lo racconta Marco Giordano su Calciomercato.it:

"Per quanto riguarda il futuro di Gaetano invece, se a gennaio entrerà il centrocampista difensivo che il Napoli sta cercando, il giocatore sarà ceduto nuovamente in prestito. In particolare c’è l’Empoli che lo segue con grande attenzione. Infine, per la difesa il club azzurro è alla ricerca di un centrale veloce in grado di attaccare bene lo spazio. Non sarà semplice a gennaio, ma la dirigenza è già al lavoro".