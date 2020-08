Sky - Napoli e Arsenal prendono tempo per Gabriel: spunta un'altra big di Premier sul difensore

Ultime calciomercato Napoli. Per Gabriel continua il testa a testa tra Napoli e Arsenal. Gli azzurri hanno un patto con il Lille ma non possono affondare il colpo prima della cessione di Koulibaly. Per questo il pressing dei Gunners si è fatto insistente, come riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale:

"Su Gabriel c'è anche l'Arsenal che avanza e prova a trovare un'intesa; i Gunners hanno formulato la loro offerta ma l'addio del direttore dell'area tecnica Raul Sanllehi dal club inglese ha rallentato la possibile chiusura dell'affare ed ora non è escluso che si aggiunga anche la concorrenza dello United".