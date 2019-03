Bucchioni: "Veretout al posto di Allan, è fatta: ingaggio da 1,8 milioni! Ora si tratta con la Fiorentina per 20 milioni più bonus"

Ultime notizie Napoli calciomercato: vicinissima l'intesa con la Fiorentina per Jordan Veretout! Dopo aver trovato l'accordo con il centrocampista francese per un ingaggio intorno agli 1,8 milioni di euro a stagione, adesso De Laurentiis punta dritto ai Della Valle per trovare l'intesa definitiva per il trasferimento. Le ultimissime news parlano di un'offerta pari a 21 milioni di euro più una lunga serie di bonus per la società toscana.

A fare da mediatore sarebbe Mario Giuffredi, agente Veretout ma anche di Hysaj, Sepe, Mario Rui.

Già questa mattina erano circolate numerose voci a conferma della trattativa. Veretout arriverebbe a Napoli per rimpiazzare la probabile partenza di Allan, corteggiato dal PSG.

NAPOLI CALCIOMERCATO: ULTIMISSIME NOTIZIE SU VERETOUT

Enzo Bucchioni, giornalista, scrittore, editorialista e opinionista sportivo, ha rivelato alcune novità in tema di calciomercato in un editoriale per Firenze Viola. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24: "Vi abbiamo già scritto da tempo che Veretout vuole il Napoli e il Napoli vuole Veretout per sostituire Allan. Non ripeto quello che ho già scritto, viaggio a Napoli con la famiglia compreso. Aggiungo solo che fatto l'accordo con il Napoli che gli offre il doppio di quello che prende a Firenze, quindi circa 1,8 l’anno, il suo procuratore sarà il tramite fra le società. Oggi dovrebbe incontrare De Laurentiis per capire l’entità dell’offerta da portare alla Fiorentina. I viola erano partiti da trenta milioni, il Napoli da quindici. Grazie al lavoro del procuratore Giuffredi, amico di entrambe le società, si cercherà di chiudere il trasferimento attorno ai 20-22 milioni più le solite altre clausole sulla rivendita, sulle presenze in Champions e quant’altro. Impresa non facile, ma il Napoli vuole chiudere".

La SSC Napoli, dunque, sembra vicina a chiudere con largo anticipo il primo colpo dell'estate. Restate connessi su CN24 per tutte le notizie in tempo reale sul Napoli calcio, seguiremo la trattativa tra Napoli e Fiorentina per Veretout con tutti gli aggiornamenti e le ultimissime minuto per minuto.