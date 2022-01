Calciomercato Napoli Femminile: arriva dall'Argentina la classe 2002 Berti

Ultimissime notizie di mercato che riguardano il calcio Napoli Femminile. Nuovo acquisti dall'Argentina con Apolonia Berti, è questo il chiaro obiettivo delle azzurre.

Napoli Femminile: dall'Argentina la classe 2002 Berti

Il Napoli Femminile è alla caccia di un rinforzo in attacco dopo l'infortunio di Popadinova e i problemi fisici ricorrenti di Deppy. Secondo quanto riferito da Tuttocalciofemminile il club partenopeo starebbe guardando all'Argentina per migliorare il reparto offensivo con un colpo anche in prospettiva. L'obiettivo infatti è Apolonia Berti, attaccante classe 2002 della formazione femminile del Newell’s Old Boys. Si tratta di un'attaccante fra le più talentuose del Sud America dotata di grande fisico e fiuto per il gol.

