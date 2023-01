Calciomercato Napoli - Colpo per il futuro del club nell'ultimo giorno di mercato, perché è fatta per Walid Cheddira. Il Napoli sta definendo l'operazione con il Bari per l'attaccante nazionale marocchino, classe 1998.

Calciomercato Napoli, è fatta per Cheddira

Colpo del Napoli, è fatta per Cheddira dal Bari. Secondo quanto raccolto da TMW, infatti, il club di De Laurentiis è ad un passo dalla definizione per l'estate di Walid Cheddira. Intesa praticamente totale con il Bari e con il giocatore.