Sostituto Insigne, Gazzetta: rispunta Everton! Non mancano le alternative interne o un inaspettato ritorno

Notizie Napoli calcio. Con l'addio ormai prossimo di Lorenzo Insigne, il Napoli dovrà sondare il mercato per cercare il sostituto ideale. Sono già tante le idee del ds Giuntoli, con la Gazzetta dello Sport che fa il punto della situazione:

Everton

Everton-Napoli, ritorno di fiamma

Tra i nomi seguiti più recenti c’è quello di Everton Soares, rivelazione della Copa America 2019, per cui il Gremio aveva rifiutato un’offerta del Napoli di circa 40 milioni e l’aveva venduto l’anno dopo al Benfica per 22. La sua seconda stagione in Portogallo finora non è stata positiva come la prima, se la sua valutazione dovesse calare ancora il Napoli potrebbe tentare il colpo.

Sostituto Insigne, ritorno e soluzioni interne

Un’altra opzione è rappresentata dal rientro alla base di Amin Younes. L’esterno era stato ceduto in prestito biennale all’Eintracht Francoforte nel 2020, ma non è mai sceso in campo in Bundesliga in questa stagione: piace al Genoa e ha offerte dalla Turchia, ma potrebbe diventare una risorsa se servisse aggiungere un innesto nel reparto. In ogni caso a Spalletti non mancano le ali: Lozano, Politano, Ounas ed Elmas hanno tutti già ricoperto il ruolo con risultati discreti.