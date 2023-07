Lo Celso, l'entourage: "Napoli? Ecco davvero come stanno le cose"

Calciomercato Napoli - Giovani Lo Celso è ormai in uscita dal Tottenham e non rientrerà nei piani futuri del club inglese. Per questo, è finito nel mirino degli azzurri. A confermare i contatti con il Napoli, è l'entourage del calciatore ai microfoni di Radio Punto Nuovo: "Se ne sta parlando, ma al momento non c'è ancora nulla di chiuso". Poche parole, che ribadiscono il concetto: l'ex PSG e Villarreal è una delle primissime scelte per il centrocampo di Rudi Garcia.

Interesse Napoli per Lo Celso

Il Napoli dunque è davvero molto interessato a Giovani Lo Celso che già lo scorso anno era in orbita azzurra per un possibile trasferimento. Come confermato dall'entourage ai microfoni di RPN la trattativa non è però chiusa. Il Tottenham chiede una cessione a titolo definitivo oppure con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il Napoli intende fare un'operazione stile Ndombele con un prestito con diritto.