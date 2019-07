Elmas al Napoli, Gazzetta annuncia: entro martedì Giuntoli volerà a Istanbul per sottoscrivere l'accordo. La data del possibile arrivo di Elif a Dimaro

Ultime notizie calcio Napoli. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulla trattativa che dovrebbe portare Elmas al Napoli. Sulle pagine del quotidiano i dettagli della trattativa che si avvia a conclusioni, completi di tutte le cifre dell'operazione, compreso l'ingaggio che sarà disposto al calciatore una volta ufficializzato il trasferimento in maglia azzurra. Elmas arriverebbe come terzo acquisto ufficiale dell'anno, dopo quelli di Di Lorenzo e Manolas.

MERCATO NAPOLI: MARTEDI' ARRIVA ELMAS

"Mancano pochi dettagli ancora per definire l’acquisto di Eljif Elmas, il centrocampista del Fenerbahce. È probabile che Cristiano Giuntoli raggiunga Istanbul tra domani e martedì per sottoscrivere l’accordo. Al club turco andranno 15 milioni di euro più 3 di bonus legati al rendimento del giocatore. Con Elmas, il Napoli si garantirebbe un centrocampista di qualità, dotato di una buona tecnica individuale. Il d.s. napoletano farà di tutto per mettere il ragazzo a disposizione di Ancelotti già a metà della prossima settimana. Intanto che verrà definita l’operazione col Fenerbahce, Giuntoli ha già trovato l’accordo col manager del giocatore: Elmas guadagnerà un milione di euro a stagione per il prossimo quinquennio".

Con molta probabilità, all'acquisto di Elmas succederà la cessione di un centrocampista, che sembra a tutti gli effetti essere Marko Rog, destinato al trasferimento in un club di Serie A: per il croato forte pressing di Genoa e Cagliari, oltre all'interesse registrato dell'Eintracht Francoforte.