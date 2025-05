Calciomercato SSC Napoli, l'edizione odierna de Il Mattino svela quelli che sono i primi tre obiettivi del duo Conte-Manna per l'estate:

"De Laurentiis vuole arrivare a giugno con già in cassa il tesoretto necessario per far felice Conte. I primi colpi nel mirino sono il terzino sinistro del Girona, Miguel Gutierrez Ortega, e gli attaccanti Bonny del Parma e Orsolini del Bologna".