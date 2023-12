Calciomercato Napoli: doppio colpo a centrocampo, due scelte

Calciomercato Napoli - Ci sono nuove notizie di calciomercato che riguardano il futuro del Napoli e le mosse che possono essere fatte a centrocampo con la società pronta ad investire in vista della prossima sessione di gennaio.

Calciomercato Napoli: due colpi a centrocampo, le scelte

Il Napoli investirà anche a centrocampo nella sessione di gennaio e ci sono due possibili scelte da parte del club azzurro che ha intenzione di fare dei colpi mirati per il presente e il futuro. Perché a gennaio sarà assente Anguissa per giocare la Coppa d'Africa, rischia di andar via Zielinski e c'è già la cessione di Elmas che ha scelto il Lipsia. Per questo motivo il club ha deciso di puntare su due giocatori e ci sono due scelte al momento.