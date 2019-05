Di Lorenzo-Napoli, Tuttosport annuncia: "E' lui il primo acquisto 2019-2020: da domani si chiude, le cifre"

ULTIMISSIME CALCIO NAPOLI - Giovanni Di Lorenzo è davvero prossimo ad essere il primo acquisto della SSC Napoli per la stagione 2019-2020. L'accordo è stato raggiunto tra i due club ed anche tra lo stesso calciatore e la società di Aurelio De Laurentiis.

Ecco cosa scrive il collega Raffaele Auriemma sull'edizione odierna di Tuttosport:

"Poche ore di relax e poi cominceranno le grandi manovre del Napoli sul fronte mercato. Da domani si stringerà con l’Empoli per il cartellino di Giovanni Di Lorenzo, contrattazione chiusa al prezzo di 10 milioni di euro con reciproca soddisfazione. Il ds Giuntoli affretterà la chiusura del primo acquisto per la stagione 2019-’20, anche perché è a conoscenza del pressing che il presidente Corsi sta ricevendo da altri club: Roma e Inter in Italia, il Siviglia in Spagna".