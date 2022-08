Calciomercato Napoli- Definito il futuro dei giovani e talentuosi Giuseppe Ambrosino e Gianluca Gaetano. Come riporta Il Mattino oggi in edicola, entrambi saranno ceduto in prestito dove potranno accumulare una preziosissima esperienza e contiuità per tornare all'ombra del Vesuvio ancor più maturi. Ambrosino dovrebbe andare al Bari, mentre Gaetano raggiungerebbe di nuovo la Cremonese per un nuovo prestito dopo quello della scorsa stagione.