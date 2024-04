Calciomercato Napoli: piace Dallinga del Tolosa per l'attacco, la situazione | ESCLUSIVA

Il dopo Victor Osimhen è iniziato un minuto dopo la firma del nuovo contratto con il Napoli. L'area tecnica azzurra sta infatti valutando tantissimi profili per individuare quello giusto in grado di poter sostituire l'attaccante nigeriano o almeno far parte del reparto offensivo della prossima stagione dove c'è, per esempio, da valutare anche la posizione di Giovanni Simeone.

Su Jonathan David del Lille non è un mistero che il Napoli ci sia da un anno. Adesso l'agente del calciatore di trova in Italia e chissà che non possa davvero aver parlato con gli azzurri oppure un altro club italiano. Dicevamo come l'area tecnica del Napoli stia scandagliando tutta l'Europa alla ricerca di un profilo per l'attacco che potrebbe essere un settore soggetto ad una profonda rivoluzione per quanto riguarda la parte centrale.

Calciomercato Napoli, piace Dallinga del Tolosa

Tra i nomi che hanno incuriosito molto c'è anche quello di Thijs Dallinga, classe 2000, del Tolosa. L'attaccante olandese quest'anno ha messo a segno 16 reti in 37 partite stagionali (11 in Ligue 1, 4 in Europa League e 1 in Coppa di Francia). Dallinga è una prima punta dotata di un fisico importante (190 centimetri) ma di ottima mobilità ed anche una discreta tecnica. E' un profilo che piace al Napoli che lo ha inserito, così come altri nomi 'top secret', nel suo database. Vedremo se per Dallinga questo apprezzamento si tramuterà in qualcosa di più serio.

