Calciomercato Napoli da urlo, Sportitalia: ecco chi può portare Conte

Calciomercato Napoli, arrivano importanti aggiornamenti in entrata e non solo con l'arrivo di Antonio Conte in panchina. Li riporta Alfredo Pedullà attrraverso un editoriale per Sportitalia il cui titolo rende l'idea: "Conte e un Napoli da urlo".

La domanda è bellissima, affascinante, in attesa dell’annuncio di Aurelio De Laurentiis: come sarà il nuovo Napoli di Antonio Conte? La prima traccia dovrebbe essere una blindatura, quella di Kvicha Kvaratskhelia. Sinceramente, non si è capito il motivo che ha portato a rinviare un rinnovo che il georgiano avrebbe meritato dopo essere stato uno degli innegabili artefici dello Scudetto.

Il Napoli ha pensato a blindare Victor Osimhen dandogli oltre 10 milioni a stagione pur di ottenere la clausola da 130 milioni che lo fa stare tranquillo per il futuro. E ha preso tempo con l’agente di Kvaratskhelia, lasciando gli emolumenti a circa 1,5 milioni a stagione. Adesso bisogna recuperare il terreno perduto, dando a Kvicha ciò che merita, mettendolo al centro del progetto di don Antonio e respingendo qualsiasi assalto del Paris Saint-Germain o di chissà chi.

Magari aggiungendo un altro esterno offensivo, per Conte il top sarebbe Chiesa, pur sapendo che in quelle zone del campo l’organico è sovraffollato. Ma ci sarà tempo per entrare nel vivo, tenendo conto che il Napoli dovrà essere alla Conte in tutte le zone del campo.

Come già raccontato in tempi non sospetti, non ci sarebbe un difensore centrale migliore di Buongiorno, con tutto il rispetto per le altre soluzioni. Su Di Lorenzo pensiamo si debba trovare una soluzione senza costringerlo a restare se lui non fosse di questa idea, la Juve è in attesa. E a prescindere da Osimhen, è inevitabile pensare a Lukaku quando sulla panchina c’è un certo don Antonio da Lecce. Ma siamo appena a giugno, state tranquilli che ci divertiremo.