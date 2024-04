Calciomercato Napoli, da Buongiorno fino a Todibo: tutti i difensori seguiti dagli azzurri

Calciomercato Napoli. E' iniziata la grande rivoluzione in casa Napoli in vista della prossima stagione. Uno degli obiettivi principali del club di De Laurentiis sarà quello di rifondare la difesa.

L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha riportato tutti i nomi dei difensori seguiti dal Napoli:

I nomi che sicuramente vanno tenuti presenti sono quelli di Buongiorno, Scalvini, Theate, Hancko e Todibo. Sul centrale del Torino c’è però anche la concorrenza del Milan. Poi c’è il problema della richiesta, superiore ai 40 milioni di euro. Identica situazione anche per Scalvini, che anche in questa stagione sta dimostrando tutto il suo valore. Leggermente meno complicata la strada che porta a Theate. Il belga, di proprietà del Rennes, ha un contratto di altri tre anni. Con 25 milioni più bonus l’affare si potrebbe concludere. E il discorso vale pure per Hancko del Feyenoord. Infine c’è da monitorare anche Todibo del Nizza. Il francese tra l’altro ha un contratto ancora lungo, fino al 2027.