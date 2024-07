Calciomercato Napoli, cosa manca per chiudere per Buongiorno e Spinazzola: le ultime

Calciomercato Napoli, vicino un triplo colpo in difesa: lo conferma anche Il Mattino oggi in edicola. Perché dopo Rafa Martin prossimo alle visite mediche col Napoli, si aggiungono anche Alessandro Buongiorno e Leonardo Spinazzola.

Calciomercato Napoli, vicini Buongiorno e Spinazzola

Per il difensore centrale manca solo l’intesa col Torino, 45 milioni la richiesta contro i 35 più 5 di bonus azzurri, mentre per l’esterno ex Roma si tratta per mettere nero su bianco: in particolare si lavora sull’intesa contrattuale, col club che propone un anno più opzione per un secondo e controparte che chiede direttamente un biennale. Ma in ogni caso entrambe le operazioni sono indirizzate sui binari giusti e vanno dritte verso la meta.