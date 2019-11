Calciomercato Napoli, CorSport: non solo Amrabat, gli azzurri provano il doppio colpo dal Verona

Calciomercato Napoli - E' tempo di mercato in casa Napoli. Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, sono due i nomi finiti sul taccuino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli in vista della finestra di gennaio e giugno. Ecco tutti i dettagli pubblicati dal quotidiano.

"Però, è un classico, il futuro sta per cominciare e nel calcio va così: il mercato di gennaio si avvicina e i legittimi sospetti avanzano, arricchiscono il copione di nuovi capitoli. Il Napoli a Verona ha messo (quasi) le tende, manda spesso e volentieri un osservatore e dietro ogni «inviato», c’è sempre una missione più o meno speciale o forse due. Marash Kumbulla ha ancora 19 anni (20 a febbraio) e gli sono bastati per irrompere in serie A e costruire un mercato intorno a sé, nel quale è spuntato Giuntoli; ma al Napoli piace anche Sofyan Amrabat (23), un passato al Bruges, all’Utrecht, al Feyenoord e questa prepotente dimostrazione di sé che gli è valsa la nomination".