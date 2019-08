Calciomercato Napoli, CorSport: De Laurentiis non svende Chiriches, vuole 5mln per prestare Ounas! Hysaj fino a gennaio resta a Napoli

Calciomercato Napoli - Il Napoli pensa al mercato in uscita, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, ma sempre con calma:

"Il Sassuolo ha chiesto Chiriches, che De Laurentiis non svende; il Nizza vuole Ounas, ma serviranno almeno cinque milioni per il prestito; Tonelli spera sempre che ci sia un treno per Firenze; il Perugia chiede un intervento sull’ingaggio di Ciciretti; Machach sogna un posto in serie B e Hysaj se n’è fatto una ragione e fino a gennaio dovrà convincere Ancelotti di avere ancora motivazioni forti"