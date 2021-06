Calciomercato Napoli, CM.it - Proseguono i contatti con Junior Firpo ma occhio a Milan e Fiorentina! Fra 10 giorni può scegliere la nuova squadra

Ultimissime calciomercato Napoli - C'è anche il club azzurro nella corsa a Junior Firpo. Infatti, nonostante l'agente abbia allacciato i rapporti con Milan e Fiorentina, è in contatto anche con la SSC Napoli. A rivelarne gli ultimissimi aggiornamenti, è Calciomercato.it.

Ecco le ultime raccontate da CM sul futuro di Junior Firpo:

"Junior Firpo lascerà il Barcellona in questa sessione di calciomercato, e al momento l’unica certezza sul suo futuro è questa. Il terzino ha voglia di rimettersi gioco in un progetto nel quale essere protagonista e i catalani non ostacoleranno affatto la sua partenza.

L’ex del Betis un anno fa fu vicino all’Inter, ed ora è tornato nel mirino di diversi club di Serie A. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, infatti, Milan, Napoli e Fiorentina seguono da vicino il dominicano naturalizzato spagnolo.

Il suo agente è Sufiel Abdelkader Mohand, padre del milanista Brahim, e il calciatore riceve da mesi proposte dai club del nostro campionato, ma anche della Premier League. I contatti con i rossoneri ci sono e vanno avanti, ma bisogna attendere ancora una decina di giorni per comprendere quale sarà il club in grado di convincere sia Junior che il Barcellona.

Il club azulgrana ha intenzione di ricavare dalla sua cessione circa 15 milioni di euro, magari con un prestito con diritto (o obbligo) di riscatto. A 25 anni e dopo una stagione da comprimario con i culé, Firpo vuole che la prossima annata sia quella della sua definitiva esplosione. E la Serie A lo intriga da tempo".