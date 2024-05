Calciomercato Napoli, chi ritorna e chi è in bilico e può partire: tutti i nomi

Calciomercato SSC Napoli - Chi resta, chi parte e chi rientra dai prestiti: porte scorrevoli in casa Napoli, dove si fanno valutazioni sui singoli calciatori dopo un'annata da cancellare.

Sui possibili addio e i rientri dai prestiti, Repubblica nell'edizione odierna scrive:

"Il decimo posto in classifica impone una rivoluzione e l’organico azzurro sarà giocoforza stravolto, per allontanare dallo spogliatoio i tanti scontenti e per venire incontro alle richieste del nuovo allenatore. La qualificazione per la Champions è stata fallita e saranno dunque le cessioni a finanziare la campagna acquisti: in primis quella molto fruttifera di Victor Osimhen, il cui addio in estate (con il pagamento della clausola da 130 milioni) farà entrare nelle casse della società un fiume di denaro liquido. In bilico ci sono poi Meret, Ostigard, Di Lorenzo, Mario Rui, Politano, Simeone, Lindstrom e Raspadori, che potrebbero essere utilizzati pure come pedine di scambio. Non saranno invece riscattati Gollini e Traoré, mentre sul fronte entrate sono certi i rientri alla base di Caprile, Folorunsho, Gaetano e Cheddira".