Sportitalia - Rivoluzione Napoli, quattro big possono lasciare gli azzurri: stabilita la cifra per la cessione di Milik

Ultime calciomercato Napoli. Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia parlando della situazione cessioni in casa Napoli:

"Rivoluzione annunciata in casa Napoli, partita già dallo scorso gennaio. Per Milik gli azzurri non si muovono dalla richiesta di 50 milioni per lasciarlo partire, in uscita anche Allan mentre Koulibaly non è più così blindato come lo scorso anno. Anche Callejon appare sempre più lontano, a testimonianza di come il club di De Laurentiis vada verso un ampio cambiamento.