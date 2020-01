Dries Mertens nel mirino della Roma: tentativo per strapparlo via al Napoli già a gennaio

Non si muove solo la SSC Napoli. Anche la Roma è alla ricerca di un rinforzo in attacco visti i dubbi sul futuro di Nikola Kalinic. Il ds Petrachi sta sondando diversi nomi. Secondo quanto riportato da La Stampa, tra i profili che piacciono alla dirigenza giallorossa, c'è anche quello di Dries Mertens. Secondo il quotidiano, nelle ultime ore c’è stato il tentativo da parte di un procuratore di portare l’attaccante belga in giallorosso già in questa finestra di calciomercato. Il giocatore è in scadenza con il Napoli, ma a gennaio De Laurentiis ha intenzione di cederlo solo all’estero.