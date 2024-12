Calciomercato Napoli, cessione a gennaio? C'è un'offerta per il difensore azzurro: i dettagli

Calciomercato Napoli - Il DS Giovanni Manna potrebbe tornare sul mercato a gennaio per rinforzare la difesa. E un difensore attualmente in rosa potrebbe già lasciare, dopo soli sei mesi in azzurro. Stiamo parlando di Rafa Marin, che finora ha giocato solo 90' in Coppa Italia, ma non è mai sceso in campo in Serie A.

Rafa Marin verso la cessione in prestito: c'è il Villarreal

Rafa Marín potrebbe dunque già lasciare il Napoli, in prestito, a gennaio. Il difensore spagnolo acquistato in estate dal Real Madrid è considerato ancora troppo acerbo da Antonio Conte e nella prossima finestra di calciomercato potrebbe esser ceduto a titolo temporaneo per permettergli di giocare con maggiore continuità. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, all'ipotesi dell'acquisto in prestito ci pensa il Villarreal.

Juan Jesus e Rafa Marin

In conferenza stampa prima di Lazio-Napoli, Antonio Conte sulla scelta di schierare le seconde linee per la sfida di Coppa Italia ha risposto così: