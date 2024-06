Calciomercato Napoli, restroscena per Alex Meret che la prossima settimana potrebbe rinnovare.

Calciomercato Napoli, offerte per Meret

Lo svela il collega Luca Cerchione di 1Station: "Al Hilal e Al Nassr hanno presentato offerte ufficiali per Meret, ma entrambe sono state rispedite al mittente. Interesse anche dalla Premier League per il portiere del Napoli che, però, vuole restare in Serie A".