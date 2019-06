Calciomercato Napoli, CdM: Raiola spinge per l'arrivo di Lozano in cambio dell'uscita di Insigne

CALCIOMERCATO NAPOLI - Hirving Lozano si avvicina alla SSC Napoli, ma Mino Raiola, il suo agente, spinge per un'operazione contestuale non troppo positiva per il club di Aurelio De Laurentiis.

Come infatti riferisce il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, il noto procuratore spinge per l'acquisto di Lozano e cessione di Lorenzo Insigne, suo altro assistito. La società - puntualizza il quotidiano - insiste sulla possibile coesistenza dei due talenti ma è disposto a valutare offerte anche più basse dei 90 milioni richiesti, proposte che tuttavia non sono arrivate nella sede partenopea.