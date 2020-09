RAI - Hysaj e Maksimovic aprono al rinnovo: si lavora sulle cifre! Svanisce Under, per Boga operazione difficile: resiste la pista Brekalo

Ultime calciomercato Napoli. Ciro Venerato, giornalista Raisport, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Maksimovic e Hysaj continueranno la propria avventura in azzurro, hanno mostrato di voler rinnovare. Il serbo è fermo ad una richiesta di 2.8 milioni, con Eintracht Francoforte, Benfica e Newcastle interessate a lui. L'Everton era sul giocatore ma al momento non ha i fondi per accelerare.



Per Hysaj la porta è socchiusa, con il giocatore che vorrebbe restare con un contratto da 2.8. milioni a stagione in caso di Champions, oppure 2.6 in caso di Europa League. Il Napoli è invece fermo ad un'offerta da 2.5 milioni. Intanto arrivano conferma su Sokratis, è lui il profilo favorito a sostituire Koulibaly in caso di partenza del senegalese.

In attacco continua a piacere Brekalo, ma il Napoli lo vuole solo in prestito con diritto di riscatto. Al momento è invece svanito Under mentre per Boga le cifre richieste dal Sassuolo bloccano l'affare. Operazione complicata, a meno che i neroverdi non aprano al prestito con diritto di riscatto per far rifiatare il Napoli".