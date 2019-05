Chi è Benjamin Bourigeaud: tutto quel che c'è da sapere sul duttile centrocampista nel mirino del Napoli

Calcio mercato Napoli Bourigeaud - Ore frenetiche per Cristiano Giuntoli. Con la stagione che sta per volgere al termine, il DS azzurro è a dir poco attivo, alla ricerca dei profili giusti per puntellare la rosa da dare il prossimo anno nelle mani di Carlo Ancelotti. E' di oggi la notizia che il Napoli ha messo gli occhi su Josip Ilicic. I contatti ci sono stati ed il calciatore avrebbe dato il suo via libera al trasferimento all'ombra del Vesuvio. Al di là di questo, la strada è ancora lungo, soprattutto considerando che l'Atalanta è ancora a caccia del pass per la Champions League. Una qualificazione degli orobici metterebbe inevitabilmente la strada in salita. Un altro nome saltato fuori quest'oggi è però quello di Benjamin Bourigeaud. Nella giornata di ieri Giuntoli ha incontrato il suo agente, stando a quanto riportato da Sky, presente al San Paolo. Scopriamo insieme chi è.

Mercato Napoli, occhi su Bourigeaud

Classe 1994, è un centrocampista centrale che in questa stagione si è messo in mostra con la maglia del Rennes. Classe sopraffina per lui, è anche un fine tiratore di calci di punizione. E' arrivato nel 2017 nel club rossonero per circa 3.5 milioni di euro dal Lens ed è vincolato da un contratto che scadrà nel 2021. Il suo valore di mercato, stando a quanto riportato dall'autorevole portale di Transfermakt, si assesta intorno ai dodici milioni di euro ed è dunque decisamente alla portata delle casse del club azzurro. La duttilità è uno dei suoi punti di forza.

Oltre al ruolo di perno della mediana e regista basso, è infatti in grado anche di giocare da interno di centrocampo e largo a destra, riuscendo a servire spesso ai compagni palloni interessanti con il suo destro educatissimo. Nell'ultima stagione ha disputato, tra Ligue 1, Europa League, Coupe de France e Coupe de la Ligue, 52 partite trovando la via della rete in nove occasioni complessivamente. Memorabile il gol messo a segno in EL contro l'Arsenal: punizione respinta dalla barriera e botta di prima intenzione all'incrocio dei pali da circa venticinque metri. Numeri importanti anche per quanto riguarda gli assist, dal momento che ne ha forniti ben dieci. Uno dei protagonisti assoluti dell'ottima stagione del Rennes. Le sue prestazioni hanno attirato l'attenzione di grandi club. Napoli-Bourigeaud: una pista da seguire.

Ultimissime calcio Napoli