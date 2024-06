Calciomercato Napoli, quale futuro per Kvaratskhelia? Il comunicato del club partenopeo lo ha chiarito di recente, ma per Raffaele Auriemma non sono da escludere sorprese.

Calciomercato Napoli, sorpresa Kvara? Cosa pensa Auriemma.

"E' una mia sensazione, probabilmente sbagliata, ma se il Psg arrivasse con un pacco di euro da 90 milioni, anche Antonio Conte si convincerebbe a cederlo. Purchè ne arrivi un altro bravo uguale", scrive su Facebook.