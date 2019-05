Napoli su Almendra, ma De Laurentiis offre solo 10 milioni! Il Boca chiede la clausola di 27: anche PSG e Monaco su di lui

Calciomercato Napoli - Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli pianificano il mercato del futuro. Uno dei nomi più caldi è Agustín Almendra, centrocampista del Boca Junior seguito da tempo dal Napoli. A tal proposito, riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, come è noto la sua clausola rescissoria si aggira intorno ai 27 milioni di euro. Ma De Laurentiis non vuole sborsarne più di 10, praticamente 17 in meno. Sul giocatore, inoltre, è piombato anche il PSG in compagnia del Monaco.

