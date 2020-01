TMW - Ancelotti ha chiamato Allan per convincerlo a trasferirsi all'Everton: l'agente resta in contatto con il PSG

Calciomercato Napoli. Col Napoli impegnato su diversi fronti di mercato, arrivano aggiornamenti in merito alla situazione di Allan. Il club azzurro infatti, dopo gli arrivi di Demme e Lobotka, potrebbe decidere di lasciar partire il centrocampista brasiliano e le piste in tal senso non mancano.

La chiamata di Ancelotti e il PSG - Carlo Ancelotti nelle scorse ore ha chiamato personalmente il giocatore, il quale sembra tentato dalla Premier e dalla possibilità di tornare a giocare per il suo ex allenatore. Ma l'Everton, inteso come club, ancora non ha mosso passi concreti in questa direzione e difficilmente lo farà a gennaio. L'altra big interessata è il PSG che dallo scorso gennaio non ha mai distolto i propri radar dal classe '91: l'agente del giocatore è in continuo contatto con i parigini e spinge per questa soluzione, col club di Al-Khelaifi che non avrebbe problemi a trovare la disponibilità economica per chiudere l'operazione. Ma ancora non siamo entrati nella fase calda. Sullo sfondo l'Inter: nelle ultime ore si è parlato di un interesse nerazzurro col Napoli attento alla situazione di Matias Vecino, ma ad oggi quest'ultima non sembra pista concreta.