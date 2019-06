Akè-Napoli, il problema è il costo. Il Mattino: "Il calciatore direbbe subito si, ma non c'è stato l'affondo decisivo"

Ultimissime calcio Napoli - Il Napoli vuole Kostas Manolas, ci sta provando in ogni modo e cerca di convincere la Roma a trovare un accordo, visto che con il giocatore ha un accordo di massima. Però si cercano anche alternative, data la ormai imminente partenza di Albiol.

Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino:

"Quello di Nathan Akè è un profilo che già da un anno viene accostato al Napoli, ma al di là di un leggero interessamento, gli azzurri non si sono mai spinti oltre per l'affondo decisivo. Per quel che riguarda il giocatore del Bournemouth, ci sarebbe la massima disponibilità ad accettare una proposta da parte degli azzurri, visto che il ragazzo è letteralmente innamorato di Napoli (ci viene almeno un paio di volte all'anno) e sarebbe entusiasta all'idea di poter essere allenato da Ancelotti. La valutazione che il club inglese fa del centrale olandese è di circa 35-40 milioni, cifra che il club azzurro non è disposto attualmente a sborsare per arrivare al centrale".