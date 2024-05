Calciomercato Napoli, ADL stringe il colpo dell'estate in spiaggia

Calciomercato 24 Napoli - Spuntano le ultimissime notizie in merito alla decisione da parte del presidente Aurelio De Laurentiis che ha seguito da Ibizia la vicenda per il prossimo allenatore del Napoli.

Allenatore Napoli: ADL tratta da Ibizia Conte

Calciomercato Napoli - Antonio Conte ad oggi è l'indiziato numero uno per diventare il nuovo allenatore del Napoli e occhio ai possibili colpi di scena. Intanto, è ormai noto da qualche giorno che il presidente Aurelio De Laurentiis ha lasciato l'Italia per volare ad Ibizia con alcuni dei suoi uomini per trascorrere giorni di relax e allo stesso tempo restare aggiornati nella trattativa che porterebbe Conte al Napoli.

Il rientro del presidente del Napoli è previsto per venerdì e potrebbe chiudere proprio in queste ore da Ibiza il colpo dell'estate con la scelta fatta per la panchina che porta ad Antonio Conte. Le prossime ore saranno decisive per capire se le parti siano riuscite a trovare gli ultimi accordi su alcuni dettagli che ci sono da limare.