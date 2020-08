Calciomercato Napoli - Tabellone acquisti, cessioni e trattative: tante trattativa pronte a decollare

Calciomercato Napoli - Acquisti Napoli 2020. Il tabellone degli acquisti Napoli e cessioni.Si torna a parlare e immergersi nel calciomercato, quello post Covid, con la SSC Napoli che lavora tra acquisti e cessioni per rinforzare la squadra di Gennaro Gattuso. Qundo inizia e quando finisce il calciomercato Serie A? Le date del Calciomercato Serie A 2020: inizio martedì 1 settembre e fine lundì 5 ottobre ore 20:00. Acquisti e cessioni ufficiali potranno essere fatti in questo periodo di tempo. Un vero e proprio 'borsino del mercato' con percentuali di chiusura degli affari in entrata e squadre interessate agli azzurri in uscita. Andiamo a vedere con il tabellone le trattative per il Napoli calcio. News sempre in tempo reale su tutto il mercato.

Calciomercato, trattative Napoli

Calciomercato, ultime notizie napoli riguardo le trattative in entrata:

Salvatore Sirigu 20% (Torino);

(Torino); Vitaly Mykolenko 30% (Dinamo Kiev);

(Dinamo Kiev); Ola Aina 30% (Torino);

(Torino); Luca Pellegrini 30% (Juventus);

(Juventus); Segio Reguilon 40% (Real Madrid);

(Real Madrid); Davide Faraoni 30% (Hellas Verona);

(Hellas Verona); Gabriel Magalhaes 80% (Lille);

(Lille); Cristian Romero 30% (Juventus);

(Juventus); Samuel Umtiti 10% (Barcellona);

(Barcellona); Nahitan Nandez 30% (Cagliari);

(Cagliari); Jordan Veretout 40% (Roma);

(Roma); Luka Romero 30% (Real Mallorca);

(Real Mallorca); Jeremie Boga 50% (Sassuolo);

(Sassuolo); Cengiz Under 50% (Roma);

(Roma); Federico Bernardeschi 30% (Juventus);

Calciomercato, ultimissime calcio Napoli riguardo le trattative in uscita. Le percentuali d'addio dei calciatori:

Alex Meret 50%;

Nikola Maksimovic 70%;

Kalidou Koulibaly 80%;

Kevin Malcuit 50%;

Faouzi Ghoulam 60% ;

; Elseid Hysaj 70% ;

; Fabian Ruiz 5%;

Allan 90% ;

; Lorenzo Insigne 5%;

Fernando Llorente 60% ;

; Amin Younes 60% ;

; Adam Ounas 80%;

Calciomercato, acquisti Napoli 2020/21:

Victor Osimhen dal Lille a titolo definitivo ;

dal a ; Amir Rrahmani dal Verona a fine prestito (acquistato a gennaio) ;

dal a ; Andrea Petagna dalla SPAL a fine prestito (acquistato a gennaio);

Calciomercato, cessioni Napoli

Calcio mercato Napoli, cessioni: