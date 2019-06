Calciomercato Napoli, tutte le trattative di oggi [VIDEO]

Dopo l'ufficializzazione di Giovanni Di Lorenzo, la SSC Napoli ritorna ad affacciarsi al mercato. L'obiettivo di Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli è rinforzare la rosa in vista della prossima stagione e sfoltire la lista dei cartellini dei calciatori in esubero.

Ultime mercato Napoli - Tutti i nomi sulla lista di Giuntoli e De Laurentiis

Sul fronte cessioni, in cima alla lista dei partenti c'è Elseid Hysaj: il terzino albanese ha le valigie pronte. Ad oggi la squadra più interessata è l'Atletico Madrid ma l'ex Empoli è attento anche sul futuro di Maurizio Sarri. I Colchoneros hanno messo sul piatto 18 milioni di euro per strapparlo ai partenopei. Difficile, tuttavia, che il patron del club azzurro possa accettare l'offerta dal momento che valuta il cartellino di Hysaj intorno ai 25 milioni.

Resta sospeso il futuro di Simone Verdi: sul cartellino dell'ex Bologna si sono fatte avanti Atalanta, Torino e Roma. Il Napoli, però, non pare intenzionato a venderlo per meno di 20 milioni di euro. Gli azzurri potrebbero optare anche per una soluzione in prestito.

Analoga situazione anche per Roberto Inglese, nell'ultima stagione al Parma. La sua permanenza a Napoli non è improbabile ma risulta essere difficile per due motivi: il primo è la continuità del calciatore ed il secondo è economico perché l'ex attaccante del Chievo Verona ha mercato in Serie A.

Capitolo acquisti: arrivano smentite su Mauro Icardi al Napoli. Il bomber argentino non è nei progetti di De Laurentiis. Le uniche società a lui interessate sono state la Juventus ai tempi di Allegri ed ultimamente la Roma nell'operazione Dzeko-Inter.

Buone notizie sul fronte portieri. David Ospina sarà riscattato: la dirigenza partenopea prosegue i colloqui con l'Arsenal per concordare il riscatto del cartellino del colombiano. Con ogni probabilità il portiere sarà a Dimaro.

L'ultimo nome nel mirino del club è quello di Junior Firpo. Per il terzino sinistro, già nel mirino della Nazionale Under 21 spagnola, il Betis Siviglia non sembra voler cedere: offerte inferiori a 20 milioni di euro non saranno prese in considerazione.