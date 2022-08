Calciomercato: Mourinho beffa Gattuso, Belotti ad un passo dalla Roma

Calciomercato - Arrivano aggiornamenti sul trasferimento di Belotti alla Roma. Tutto pronto per la firma del calciatore italiano che è stato convinto di Mourinho che già lo voleva al Tottenham in passato. Il Gallo andrà a firmare un contratto di 3 milioni a stagione per 4 o 5 anni. Beffato Gattuso che lo stava convincendo ad accettare il Valencia.