Da Verona - Zaccagni ha detto sì al Milan, manca l'accordo con il Verona: offerti Caldara e Conti, la risposta

Calciomercato Napoli - Mattia Zaccagni tra Milan e Napoli. Il calciatore dell'Hellas Verona si prepara a lasciare l'attuale club. Infatti, come riportato dal Corriere di Verona, il Milan è in corsa per aggiudicarsi il cartellino di Mattia Zaccagni. Pressing dei rossoneri per arrivare al giocatore del Verona. Il Napoli resterebbe beffato dopo che lo scorso gennaio l'aveva praticamente chiuso.

Mattia Zaccagni

Calciomercato Milan, Zaccagni il sostituto di Calhanoglu: la situazione

Infatti, il Milan ha individuato in Zaccagni il vero sostituto di Hakan Calhanoglu passato all’Inter. L’Hellas Verona valuta Zaccagni 15 milioni e non fa sconti. Infatti, alla proposto dal Milan di inserire contropartite tecniche come Caldara e Conti, il Verona avrebbe risposto con un 'no, grazie'. L’operazione attende di decollare da un momento all'altro, al momento c'è l’assenso di Zaccagni al trasferimento al Milan c’è ma il Verona non fa sconti.