Sky - Ibrahimovic deciderà il suo futuro nei primi giorni di dicembre: forte pressing del Milan

Il giornalista Gianluca Di Marzio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Calcio Show sul futuro di Zlatan Ibrahimovic. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Il suo sì definitivo non è ancora arrivato, ha preso tempo fino ai primi di dicembre per dare una risposta a tutti i club che l’hanno cercato. A Mihajlovic che è stato il primo che l’ha chiamato, a De Laurentiis anche se il Napoli non si è mosso con un’offerta seria. Il Milan invece è uscito allo scoperto, ha incontrato Raiola e ha fatto la sua proposta economica che non è quello che Ibra vorrebbe. Zlatan sa di essere ancora determinante e vuole essere pagato per quello che è il suo valore. E’ anche una questione di numeri".