Sportitalia - Mertens proposto a Lazio e Roma: in arrivo la decisione definitiva

Calciomercato Napoli - Le ultimissime notizie di calciomercato sul Napoli e la Serie A, dove Dries Mertens può continuare in Italia la propria carriera.

Arrivano le ultime da Sportitalia sull'affare:

Il rapporto tra Dries Mertens e il Napoli è ai titoli di coda, non certo una sorpresa rispetto a quanto abbiamo raccontato nelle ultime settimane. Non c’erano margini prima, non ce ne sono adesso e dovrebbe accadere qualcosa di davvero sorprendente per ribaltare gli scenari. “Ciro” è stato proposto prima alla Lazio e poi alla Roma, vedremo gli sviluppi.

La Lazio sta risolvendo i soliti problemi legati all’indice di liquidità, poi sarà operativa. La Roma ci ha pensato e ha meditato anche sulle richieste economiche, non siamo al momento in uno stato avanzato della trattativa. Mertens ha diverse proposte dall’estero, vorrebbe restare in Italia ma non ha certo chiuso ad altre opzioni lontano dalla Serie A e presto prenderà una decisione definitiva.