Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione romanda del Corriere della Sera, è molto remota la possibilità che la Lazio decida di far valere l'opzione di rinnovo per la prossima stagione di Musacchio, difensore argentino arrivato dal Milan a gennaio ma che non ha convinto il club e Inzaghi. La Lazio pensa a Maksimovic per rimpiazzarlo.