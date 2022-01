Lazio: si sblocca il mercato, quattro acquisti per Sarri

Ultimissime notizie di calciomercato per la Lazio di Sarri pronta a chiudere il poker d'acquisti per l'allenatore biancoceleste. Perché sono state fatte delle promesse al nuovo allenatore pronto a firmare anche il rinnvoo di contratto.

Calciomercato Lazio: poker d'acquisti per Sarri

In arrivo quattro colpi per Sarri alla Lazio con il club che sblocca il mercato e porta un poker d'acquisti. Tare e Lotito a lavoro per accontentare il più possibile il nuovo allenatore che sta anche trattando il prolungamento con il club. Prima però avrà bisogno delle garanzie e che le promesse siano manenute. Per questo motivo la Lazio sta provando a comprare quattro giocatori: Lapadula, Vecino, Casale e Kurzawa. Sono questi i giocatori nel mirino del club capitolino che si trova scoperto in determinati ruoli, come quello del vice Immobile, un nuovo centrocampista, un altro giovane difensore da alternare e il terzino mancino. Le prossime due settimane saranno decisive, perché la Lazio è a lavoro per l'acquisto di Lapadula, Vecino, Casale e Kurzawa per rinforzare la rosa di Sarri.

