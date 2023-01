Calciomercato, la Salernitana punta un napoletano per gennaio

Calciomercato - Un napoletano per la Salernitana. Il terzo, eventualmente, dopo Luigi Sepe e Pasquale Mazzocchi. Come infatti riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, il club campano punta il quasi 31enne Armando Izzo per rinforzare la difesa a gennaio dati i troppi gol incassati.

Calciomercato Salernitana, occhi su Izzo

Così Davide Nicola, tecnico dei granata, spinge per avere l’esperto difensore in rosa in questo 2023. C’è da capire la volontà del napoletano, attualmente in forza al Monza, ma il richiamo della Campania dopo 10 anni al Nord potrebbe non essere indifferente.